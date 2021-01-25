وفاة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي

القاهرة 25 يناير 2021 (وال) -توفيت، مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية المصرية الشهيرة عن عمر يناهز (72) عاما، جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

والدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وهي داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت الدكتورة عبلة الكحلاوي، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية؛ حيث حصلت على الماجستير عام (1974) في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام (1978) في التخصص ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي.

اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوي إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام (1987 حتى العام 1989)، وكانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم.

أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية خيرية في حي المقطم لرعاية الأطفال الأيتام، ومرضى السرطان، وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم “جمعية الباقيات الصالحات”، بالإضافة إلى مجمع “الباقيات الصالحات” في المقطم.

وأعلنت أسرة الداعية الراحلة، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بالهضبة الوسطى بالمقطم، أمام مجمع الباقيات الصالحات.(وال القاهرة) س خ.

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