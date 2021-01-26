استطلاع رأي يظهر أن أكثر من 60% من الأمريكيين يؤيدون أداء بايدن

واشنطن 26 يناير 2021 (وال) -أظهر استطلاع للرأي أن (63%) على الأقل من الأمريكيين، الذين شملهم الاستطلاع يساندون الأداء العام لجو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، بحسب ما ذكره موقع وكالة نوفستي الإخباري.

كما أظهر الاستطلاع أن (94%) من الديمقراطيين، يقيمون آداء بايدن بشكل إيجابي، فيما يعارض أداءه (70%) من الجمهوريين ممن شملهم الاستطلاع.

وفي تقييم أداء الرئيس الأمريكي في مجالات محددة أظهر الاستطلاع أن (60%) يؤيدون سياسة بايدن الخارجية، و(69%) يؤيدون الإجراءات التي اتخذها بايدن لمكافحة فيروس كورونا، (61%) يساندون أدائه في المجال الاقتصادي ومحاربة الإرهاب وخلق فرص العمل، وتم تسجيل أدنى مستوى من الدعم بين أنشطة بايدن في مسألة الهجرة (57%).

وأجرت استطلاع الرأي صحيفة “هيل” بالاشتراك مع شركة “HarrisX”، في الفترة من ( 21 إلى 22 ) ينايرالجاري، وشارك فيه ( 941) شخصا.(وال واشنطن) س خ.

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