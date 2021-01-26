جرحى جراء عملية طعن في فرانكفورت الألمانية

فرانكفورت 26 يناير 2021 (وال)-أصيب عدد من الأشخاص في هجوم شنه رجل بسكين بمدينة فرانكفورت الألمانية، صباح الثلاثاء قبل أن تعتقله السلطات الأمنية.

وقالت شرطة فرانكفورت -في تغريدة على موقع تويتر -إن أيا من الضحايا لم يصب بجروح خطيرة، دون أن تفصح عن أي تفاصيل عن المهاجم أو عدد الجرحى.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الهجوم بـالطعن وقع بالقرب من محطة القطار الرئيسية بـالمدينة، لافتة إلى أن الضحايا نقلوا إلى المستشفيات القريبة. (وال- فرانكفورت) ر ت

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