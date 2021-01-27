الرياض 27 يناير 2021 (وال ) -أفادت وكالة “رويترز”، عن سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس، نقلا عن شاهد عيان.

وأكد شاهد العيان لـ”رويترز” أن مصدر الانفجار لم يعرف بعد.

كما ذكرت “رويترز” أن “قناة العربية، بثت تقارير محلية عن وقوع انفجار، ومقاطع يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر اعتراض صاروخ في سماء الرياض”.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت يوم السبت الماضي، بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة، اعترض ودمر “هدفا جويا معاديا” أطلقته جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية باتجاه الرياض.

وأوضحت قناة “العربية” السعودية، أن الحديث دار عن صاروخ تم إطلاقه صوب عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.(وال الرياض) س خ.

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