رئيس لجنة الخارجية بالنواب يبحث أخر المستجدات السياسية مع سفير جمهورية ألمانيا

طبرق 29 يناير 2021 (وال)-بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوتشا، أخر المستجدات السياسية، ومسيرة الحوار الحالي والانتخابات القادمة نهاية هذا العام.

ورحّب العقوري – خلال اتصال هاتفي -بإجراء الانتخابات؛ بشرط إعداد الظروف المناسبة لإجرائها، وأبرزها العامل الأمني ووجود القاعدة الدستورية، مشيدًا في الوقت ذاته بدعم ألمانيا المتواصل للشعب الليبي وحرص لجنة الخارجية على تسهيل برامج دعم التنمية.

بدوره، أكد السفير الألماني استمرار دعم بلاده للشعب الليبي، بما يعود عليه بالازدهار والاستقرار. (وال- طبرق) ر ت

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