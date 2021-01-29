مليشيات التابعة للوفاق غير الدستورية تختطف 38 مصريًا وتطلب فدية لإطلاق سراحهم

طرابلس 29 يناير 2021 (وال)-أقدمت مليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية على اختطاف “38” مواطنًا مصريًا في محيط مدينة بني وليد غربي ليبيا، ونقلهم واحتجازهم في إحدى المزارع بالقرب من طرابلس، مطالبة ذويهم بفدية للإفراج عنهم.

وقال مصدر ليبي -في تصريحات لجريدة اليوم السابع المصرية -إن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، مضيفًا أنهم ينحدرون من محافظة قنا في أقصى صعيد مصر، وأن المليشيات طالبت بفدية قدرها “15” ألف دينار ليبي عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم. (وال-طرابلس) ر ت

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