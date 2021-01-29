القيادة العامة: قوات الدفاع الجوي رصدت انتهاك طائرة بدون طيار اجنبية للمجال الجوي بالقرب من منطقة هراوة شرقي سرت 

بنغازي 29 يناير 2021 (وال)-أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة، أن وحدات الانذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي العربي الليبي، رصدت انتهاك طائرة بدون طيار اجنبية للمجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق سرت 50 كم وذلك الساعة 11.00 صباحًا يوم الخميس الماضي 28 يناير.

وقال المسماري – في بيان إعلامي للقيادة العامة – إن هذا العمل المعادي يتعارض مع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي، وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، والدول الصديقة والشقيقة، وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وتابع البيان: “إننا نعرف تمامًا النوايا الخبيثة من خلف هذه الاستفزازات للقوات المسلحة، من أجل دفعها لعمل مضاد، ويعتبر بعد ذلك انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي أعلنا آنفًا التزامنا به، وعليه نؤكد التزامنا بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، وكل متطلبات العملية السياسية السلمية، كما نؤكد أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر علينا وعلى قراراتنا السابقة، وعلى الأعداء أن يعلموا أن اختبار صبرنا أمرًا خطيرًا. (وال- بنغازي) ر ت

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