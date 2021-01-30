الاتّحاد الأوروبي يطبّق ضوابط تصدير على لقاحات كورونا المنتجة في أراضيه

وكالات 30 يناير 2021 (وال) – أكد الاتّحاد الأوروبي، أنه سيطبق ضوابط تصدير على لقاحات فيروس كورونا المُنتجة في أراضيه، وسط خلاف حول نقصٍ في التسليم.

وقالت المفوضية الأوروبية إن “حماية مواطنينا وسلامتهم هي أولوية والتحديات التي نواجهها الآن، لم تترك لنا خيارا سوى اتخاذ إجراء”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه المفوضية الأوروبية، عقدها مع شركة أسترازينيكا للصناعات الدوائية لشراء لقاح (كوفيد 19) ، وسط خلاف بشأن الإمدادات.(وال – وكالات)

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