“جوتيريش” للقوات الأجنبية ..  اتركوا الليبيين وشأنهم

نيويورك 30 يناير 2021 (وال) – دعا مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فورا،وقال جوتيريش “اتركوا الليبيين وشأنهم”.

جوتيريش قال للصحفيين الخميس الماضي “وقف إطلاق النار في ليبيا قائم”.

وتابع “من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب إلى بنغازي أولا ثم إلى طرابلس، ومن هناك يرجعون ويتركون الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن هم تُركوا لحالهم”.

وناقش مجلس الأمن الوضع في ليبيا الخميس، ودعا في بيان إلى انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب “دون أي إمهال آخر”، ودعا كل الليبيين واللاعبين الدوليين لاحترام حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

وقال “ريتشارد ميلز” القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أمام المجلس “نطالب كل الأطراف الخارجية، بما فيها روسيا وتركيا والإمارات، احترام السيادة الليبية والكف فورا عن كل أشكال التدخل العسكري في ليبيا”.

وأضاف “نطالب تركيا وروسيا بالبدء فورا في سحب قواتهما من البلاد وإخراج المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين الذين جندتهم ونشرتهم ودعمتهم في ليبيا”. (وال – نيويورك)

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