السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح لمدة 4 أيام

القاهرة 31 يناير 2021 (وال) -قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع فلسطين لأربعة أيام في الاتجاهين، اعتبارا من يوم الاثنين القادم.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية: “المعبر سيفتح في كلا الاتجاهين بدءا من الاثنين القادم ولأربعة أيام”.

وأضاف: “سيتم نشر تفاصيل وكشوفات السفر، ومواعيد إجراء فحص كورونا للمسافرين من قبل الهيئة العامة للمعابر في وقت لاحق يوم الأحد”.

يشار إلى أن معبر رفح مغلق منذ (65) يوما، وهناك سبعة آلاف حالة إنسانية تنتظر فتحه.(وال القاهرة) س خ.

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