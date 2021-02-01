 وكالة يونهاب الكورية .. ليبيا أكبر وجهة للسيارات الكورية المستعملة

سول 1 فبراير 2021 (وال) -أعلنت مؤسسة كوريا الجنوبية لإدارة ميناء إنتشون، أن شحنات السيارات المستعملة الكورية عبر هذا الميناء، بلغت (346,680) وحدة العام الماضي، أي أقل بنسبة (17.5%) مما كان عليه عام 2019، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الإخبارية الكورية.

وتعد ليبيا أكبر وجهة للسيارات المستعملة الكورية عبر ميناء إنتشون، الواقع غرب سيئول، وسجلت (102) ألف وحدة، تلاها اليمن (39 ألف وحدة) والأردن (26 ألف وحدة) وغانا (17 ألف وحدة) وسلطنة عمان (16 ألف وحدة) وكمبوديا (13 ألف وحدة).

وترى مصادر في صناعة السيارات المستعملة، أن شحنات السيارات المستعملة إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد أكبر منطقة مستوردة للسيارات المستعملة الكورية عبر ميناء إنتشون، وشهدت تراجعا على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض إجمالي شحنات السيارات المستعملة العام الماضي.

وأضافت هذه المصادر أن صادرات السيارات المستعملة إلى الشرق الأوسط، تشهد انتعاشا تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الماضي.(وال سول) س خ.

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