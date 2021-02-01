وزير النقل المصري يكشف عن مخطط إنشاء طريق بري يربط مصر بليبيا و دول إفريقية

القاهرة 1 فبراير 2021 (وال) -قال وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، إن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر ودول الجوار، مضيفا: “الطريق البري يربط بين (9) دول إفريقية منها السودان”.

وأكد وزير النقل، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، أن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف خلق طريق من السلوم لبنغازي، موضحا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية، وأن هذا يساهم في نقل البضائع لليبيا.

وتابع وزير النقل: “كان هناك تنسيق مع تشاد، حول ما إذا كان خط السير يمر من السودان أو ليبيا، وتم الاستقرار على أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو”.

وأضاف أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها، موضحا أن تطوير منظومة السكك الحديدية يأتي بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع، مستطردا: “أحدث النظم التي يتم الاستعانة بها في السكك الحديد تستهدف تحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية”.(وال القاهرة) س خ.

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