انطلاق ملتقى الحوار الليبي في جنيف لاختيار مجلس الرئاسي وحكومة جديدة

جنيف 01 فبراير 2021 (وال)-انطلق في مدينة جنيف السويسرية صباح الإثنين، ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مسعى لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية، وإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها البلاد منذ أعوام.

وأشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز-في كلمة افتتاح الملتقى -بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي بين الليبيين، خلال الفترة الأخيرة، وأن ليبيا حققت تقدمًا وصفته بالكبير على طريق الديمقراطية، قائلة إن الهدف هو إعادة الشرعية إلى المؤسسات الليبية.

وأشارت المبعوثة الدولية، إلى أن الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة، أي في ديسمبر المقبل، منوهة بما جرى إحرازه حتى الآن في مسار المصالحة الوطنية، الذي يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد. (وال- جنيف) ر ت

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