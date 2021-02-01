ليبيا نيوز

اللواء أحمد المسماري: الحكومة الجديدة تواجد تحديات تتمثل في ملفات المرتزقة والمقاتلين والمطلوبين دوليًا

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 01 فبراير 2021 (وال)-قال الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، إن ملفات المرتزقة والمقاتلين الأجانب والمليشيات الإجرامية والإرهابية والمطلوبين لدى المجتمع الدولي، هي ملفات ستصطدم بها الحكومة الجديدة.

وأضاف اللواء أحمد المسماري – في تصريحات لقناة سكاي نيوز – أنه لابد من تخصيص كل قدرات الدولة في دعم القوات المسلحة، لمواصلة حربها على الإرهاب والتنظيمات التكفيرية والإجرامية، ومحاربة الفساد المستشري في البلاد. (وال- بنغازي) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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