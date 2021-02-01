ستيفاني وليامز تؤكد على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر مهما كان الثمن

جنيف 01 فبراير 2021 (وال)-أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الإثنين، على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل مهما كان الثمن.

وطالبت وليامز -خلال كلمتها في افتتاح جلسات الحوار السياسي الليبي في جنيف – بضرورة تطبيق سيادة القانون في ليبيا ومواجهة الفساد، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء الانقسام في المؤسسات الليبية.

وأشارت وليامز إلى أنه سيتم احترام الفصل بين السلطات في ليبيا، مُعربة في الوقت ذاته عن رفض الأمم المتحدة لأي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي. (وال- جنيف) ر ت

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