ليبيا نيوز

ستيفاني وليامز تؤكد على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر مهما كان الثمن

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

جنيف 01 فبراير 2021 (وال)-أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الإثنين، على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل مهما كان الثمن.

وطالبت وليامز -خلال كلمتها في افتتاح جلسات الحوار السياسي الليبي في جنيف – بضرورة تطبيق سيادة القانون في ليبيا ومواجهة الفساد، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء الانقسام في المؤسسات الليبية.

وأشارت وليامز إلى أنه سيتم احترام الفصل بين السلطات في ليبيا، مُعربة في الوقت ذاته عن رفض الأمم المتحدة لأي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي. (وال- جنيف) ر ت

 

 

 

 

 

 

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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