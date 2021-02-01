عميد بلدية طبرق يبحث قضية تعذيب المهاجرين مع وفد من عمد ومشايخ محافظة مرسى مطروح المصرية

طبرق 01 فبراير 2021 (وال)- أستقبل عميد بلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية اليوم الاثنين، وفدًا من عمد ومشايخ محافظة مرسى مطروح، وذلك بحضور مدير الأمن العميد خالد البسطة، ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية ومشايخ وحكماء بلدية طبرق.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقده عميد البلدي بمكتبه بديوان البلدية، مناقشة قضايا المهاجرين المصريين الذين يتم تعذيبهم وقتلهم، في حين دعا الوفد المصري عميد البلدية ومديرية أمن المدينة وحكماء ومشايخ المدينة، بمتابعة ملف تعذيب المهاجرين من قبل العصابات الهجرة.

يُشار إلى أن بلدية طبرق كانت قد أصدرت العديد من بيانات الاستنكار؛ لما يتعرض له المهاجرين المصريين، مطالبة مشايخ وحكماء المدينة برفع الغطاء الاجتماعي عن هؤلاء المجرمين. (وال- طبرق) س خ/ ر ت

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