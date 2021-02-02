أفلام المشاركة بمهرجان كردادة للفيلم الإفريقي بالجزائر في طبعته الثالثة

الجزائر 02 فبراير 2021 (وال) استقبل مهرجان كردادة للفيلم الإفريقي بالجزائر في طبعته الثالثة، الذي تم افتراضيا والمنتظر انطلاقه في شهر مارس القادم 2021 ؛نظرا للظروف الخاصة بجائحة كورونا.

حيث أن عدد الأفلام قد بلغ 86 فيلما، من مختلف الدول وكان التقسيم كالآتي 29 فيلم من المغرب – 23 فيلم من مصر – 17 فيلم من الجزائر – 05 أفلام من تونس – 04 أفلام من ليبيا – فيلمين من السينيغال – فيلمين من الطوغو – فيلم من إيطاليا – فيلم من فرنسا – فيلم من كوناكري – فيلم من السودان.

كما صرح السّيد “نور الدين برابح” مؤسس و رئيس المهرجان، أن الأفلام سترسل إلى لجنة التحكيم المتكونة من مختصين في مجال السينما؛ من أجل انتقائها و اختيار الأفلام التي ستكون مرشحة إلى المنافسة و المتكونة من : – السيد خالد حبيب الكبيش مخرج من الجزائر ” رئيس لجنة التحكيم ” – السيد سالم دندو مخرج من موريتانيا ” عضو لجنة التحكيم ” – السيدة كورنيليا جلال مخرجة من البينين ” عضو لجنة التحكيم ” ، السيد أنور سليمان قرقوم رئيس مهرجان ايراتو من ليبيا ” عضو لجنة التحكيم ” – السيد “إيموجي مال إيساي رودريغ” مخرج من ساحل العاج ” عضو لجنة التحكيم ” – السيدة ياسمين بوشفر ناقدة سينمائية من المغرب ” عضو لجنة التحكيم ” ، السيد لبصير محمد مخرج من الجزائر ” عضو لجنة التحكيم ” ، السيد “بليز باسكال تونقي” منتج و مخرج من الكاميرون ” عضو لجنة التحكيم ” ، السيد ماكي ماديبا سيلا ممثل و مخرج من السينيغال ” عضو لجنة التحكيم ” .

و شهدت هذه الطبعة مشاركة قوية، من حيث عدد الأفلام التي استقبلتها إدارة المهرجان و من حيث نوعيتها و مواضيعها المختلفة سواء في الأفلام القصيرة او الوثائقية .

وأشار السيد “نور الدين برابح” رئيس المهرجان أن الهدف من هذا المهرجان، هو صقل مواهب الشباب المهتمين بمجال السينما و الانفتاح على ثقافات أخرى و على العالم الخارجي؛ و ذلك بالاحتكاك و تبادل الخبرات فيما بينهم ؛علما بأن هذا المهرجان تم تأسيسه سنة 2015.

هذا وقد أجريت فعاليات الطبعة الأولى بمدينة بوسعادة بالجزائر، و سمي باسم كردادة نسبة إلى جبل ( كردادة ) الجبل الشّهير الذي يحتضن و يحرس مدينة بوسعادة . (وال ـ الجزائر ) ر ع

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