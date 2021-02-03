مجلة (الناشر الأسبوعي) تحاور مجموعة من أدباء العالم

الشارقة 03 فبراير 2021 (وال) أجرت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد حواراً مع الروائي الإسباني “ماريو لوثينا” عن روايته الجديدة «النّصري» التي تتناول فترة حكم بني نصر في الأندلس، والتي وصفها بأنها «مرحلة من تاريخنا المشترك» العربي الإسباني.

كما نشرت المجلة ـ التي تصدرها هيئة الشارقة للكتاب ـ حواراً مع الشاعرة اليونانية “إفتيشيا بانايوتو” تحدثت فيه عن طفولتها القبرصية ورؤيتها الشعرية للعالم.

وتضمن العدد حوارات مع الكاتب الأمريكي البورتوريكي “مايك هوثورن”، والأمريكية الهندية “سيجال شاه “، والفرنسية اليابانية “ساناي ليمويني” . (وال ـ الشارقة) ح م

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