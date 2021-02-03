«لوين رايحين».. مسرحية تعالج أزمة هجرة الشباب الفلسطينيين

غزة 03 فبراير 2021 (وال) تعرض في قطاع غزة مسرحية «لوين رايحين» والتي تطرح أزمة الهجرة غير الشرعية للشباب الفلسطينيين.

وتستعرض المسرحية، والتي تضم 6 مشاهد مدتها 53 دقيقة، نماذج لمجموعة من الشباب يتحدثون عن مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية، التي دفعتهم للهجرة غير الشرعية والمخاطرة بحياتهم.

وتم عرض المسرحية في مهرجان المسرح العربي بتونس 22 يناير الماضي، بعدما عرضت 3 مرات عبر تطبيق زووم.

وأوضح كاتب المسرحية “باسم الديراوي” لـصحيفة رؤية الإماراتية أن مشاهد المسرحية تدور في غابة، على اعتبار أن الشباب تائهون فيها.

وسيقول كل شاب مشكلته ويتعرضون ـ خلال السفر ـ لمشاكل ما بين أزمات تطاردهم وحيوانات تهاجمهم وعقارب تقرصهم.

وأشار إلى أنه يظهر خلال العرض أزمة القلق والخوف، الموجودة في المجتمع من خلال الشباب.

وقال الديراوي: «يصل الشبان إلى قناعة أنه إذا بقيت الخلافات فلا يمكن الوصول إلى أي نتيجة، ولكن إذا كانوا يداً واحدة فسيصلون، وهذه رسالة المسرحية».

وأضاف: «هناك إسقاط سياسي على الصراع الذي يدور من هو القائد، ومن يريد أن يمسك بالخارطة، مع ضرورة التأكيد أن يقود الشباب المرحلة» . ( وال ـ غزة) ح م

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