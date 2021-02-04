مقتل لقمان سليم أحد معارضي حزب الله

بيروت 4 فبراير 2021 (وال) -كشفت مصادر أمنية لبنانية، أنه تم العثور على الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، مقتولا صباح اليوم، بعد ساعات من اختفائه.

ونقلت شبكة “إل بي سي” الإعلامية اللبنانية، عن المصادر الأمنية، قولها إن جثة سليم عثر عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان.

وكان سليم معروفا بمواقفه المعارضة لسياسات حزب الله اللبناني.

وكانت قد أعلنت رشا سليم مساء الأربعاء، عن فقدان الاتصال بشقيقها، بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.

وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع “فيس بوك” بعد منتصف ليل الأربعاء، إن “لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء”.

وعثر على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.

وقالت رشا في تعليق لاحق: “وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب، ولم نجد لا السيارة ولا لقمان.. أين لقمان؟”.

وكان قد تعرض لقمان سليم كثيرا لمحاولات تشويه واتهامات بالعمالة، من أنصار حزب الله، وفي 13 ديسمبر الماضي وجد على سور بيت عائلته شعارات تهديدية.(وال بيروت) س خ.

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