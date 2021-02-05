دولة الإمارات تُرّحب بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة في ليبيا

أبو ظبي 05 فبراير 2021 (وال)- رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تقود هذه الخطوة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشادت الخارجية الإماراتية – في بيان – بجهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات؛ تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها. (وال- أبو ظبي) ر ت

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