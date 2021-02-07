السودان يحذر إثيوبيا من خطورة الملء الثاني

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، موقف السودان الداعم لقيام سد النهضة، باعتباره حقا إثيوبيا في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.

وناقش عباس مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص، وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر، ومخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية الجانب في يوليو المقبل، من غير اتفاق أو تبادل للمعلومات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا