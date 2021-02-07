في تحدٍ لاتفاق جنيف .. الدفاع التركية تنشر صورًا لتدريب المليشيات في غرب ليبيا

طرابلس 07 فبراير 2021 (وال)- في تحدٍ صارخ لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، نشرت وزارة الدفاع التركية صورًا قالت إنها لتدريب عناصر مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية.

وزعمت وزارة الدفاع التركية – عبر موقعها الرسمي في تويتر- إن الصور هي لتدريب مليشيات تندرج في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقع بين حكومة الوفاق غير الدستورية، وحكومة أردوغان.

وأشارت الوزارة إلى أن تركيا مستمرة في تقديم الدعم للمليشيات في الاستشارات العسكرية وإزالة الألغام، ضمن التزامها بالاتفاق المبرم في 26 ديسمبر عام 2019 مع ما يسمى بحكومة الوفاق، ويعد هذا الأمر استمرارًا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، والذي تعهدت من خلاله اللجنة العسكرية 5+5 على الوقف الفوري لإطلاق النار. (وال- طرابلس) ر ت

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