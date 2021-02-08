الليبية للإغاثة تسلم حقيبة خاصة لنزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية

بنغازي 08 فبراير 2021 (وال)- سلمت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان التابع للأمم المتحدة، حقيبة خاصة لنزيلات مؤسسة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية.

وقال مدير مشروع صندوق الإسكان الأمم المتحدة أنس الفلاح – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم توزيع الحقيبة على نزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، والتي تحتوي على مواد تنظيف ومستلزمات نسائية، مشيرًا إلى أن صندوق الإسكان التابع للأمم المتحدة؛ هو خاص بالنساء يقدم الخدمات والمساعدة وتلبية احتياجاتهن.

وأوضح الفلاح أن هناك فريق دعم نفسي يقوم بالجلوس مع النزيلات ومعرفة مشاكلهن وايجاد الحلول لهن، كما أنه بصدد تنظيم زيارات لمركز الهجرة غير الشرعية قنفودة، ودار المسنين، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومتلازمة داوون. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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