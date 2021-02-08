وزراء الخارجية العرب: القضية الفلسطينية على رأس الأولويات العربية

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية، من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن القضية الفلسطينية ستظل على رأس الأولويات العربية، مضيفا أن تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية على تسيير عملية التفاوض.

أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، فقال إن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام في المنطقة، داعيا إلى إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام.

كما دعا الصفدي إلى حشد موقف دولي فاعل بوجه الإجراءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هناك إشارات إيجابية من إدارة بايدن بشأن القضية الفلسطينية.

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