وفد “الكاف” يختتم جولته في طرابلس لبحث رفع الحظر على الملاعب الليبية

طرابلس 09 فبراير 2021 (وال)-اختتم وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم الثلاثاء، زيارته للعاصمة طرابلس لبحث إمكانية رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ عام 2014 م بسبب الأوضاع الأمنية التي عاشتها البلاد.

زيارة وفد “الكاف” يأتي بعد معاناة الأندية والمنتخب الوطني بسبب الحظر المفروض على الملاعب الليبية من قبل الاتحاد الدولي “الفيفا”، واضطرارها للعب في الدول المجاورة بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

ويضم وفد الكاف كل من رئيس الوفد النيجري جبريل حميدو، وعضوية النيجيري كريستيان إيميروا رئيس لجنة الأمن والسلامة بالكاف، والتونسي محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، والموزمبيقي محمد سيداد رئيس لجنة تراخيص الأندية، والمصري أحمد أنعام من لجنة الأمن والسلامة. (وال-طرابلس) ر ت

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