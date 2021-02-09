الخارجية الإيطالية توجه دعوة لرئيس مجلس الرئاسي الجديد لزيارة روما

روما 09 فبراير 2021 (وال)- وجهت الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء، دعوة لرئيس مجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي لزيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن.

هذا وجاءت الدعوة على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو، خلا اتصال هاتفي هنأ فيه رئيس مجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بتولي المنصب الجديد.

بحسب المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الجديد، الجانبان بحثا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة منها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد حرصه على مد جسور التواصل مع إيطاليا، والتعاون معها في شتى المجالات، مشيدًا في الوقت ذاته بدور روما في إيجاد حل للأزمة الليبية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على دعمه الكامل للمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا. (وال- روما) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال