دخول مسبار الأمل الاستكشافي إلى مدار الكوكب الأحمر

أبوظبي 9 فبراير 2021 (وال) -دخل “مسبار الأمل الاستكشافي”، الإنجاز الفضائي العربي الأول، اليوم الثلاثاء، وعلى تمام الساعة 7:42 دقيقة (بتوقيت الإمارات)، إلى مدار الكوكب الأحمر-المريخ-في مهمة أولى سجلت إنجازا تاريخيا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتزامن هذا السبق الفضائي، مع احتفالات دولة الإمارات هذا العام، بمرور (50) عاما على استقلالها عن بريطانيا وتأسيسها.

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء “نجاح التواصل مع مسبار الأمل، وتمت مرحلة الدخول إلى مدار المريخ بنجاح”.

وقال حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء “إن فرصة نجاح محاولة دخول مدار المريخ كانت تبلغ (50) في المئة.

وأضاف “هذه أبعد نقطة في الكون يصلها العرب عبر تاريخهم… هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب، بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب”.

-بداية رحلة الأمل

كانت الإمارات قد أعلنت خططها للمهمة لأول مرة في (2014)، وأطلقت البرنامج الوطني للفضاء في (2017).

وانطلق المسبار من الأرض في 20 يوليو 2020، من قاعدة تاناغاشيما الفضائية اليابانية، بتكلفة بلغت نحو (200) مليون دولار، قاطعا نحو (493) مليون كيلومتر، وبسرعة بلغ متوسطها (121) ألف كيلومتر في الساعة، طوال الرحلة.

ومن أجل تطوير وبناء مسبار “الأمل” تعاون الإماراتيون ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي مع مؤسسات تعليمية أمريكية.

-خطط علمية

للدخول إلى مدار المريخ، احتاج مسبار الأمل إلى أن يحرق بعضا من (800) كيلوجرام من الوقود الذي يحمله لإبطاء السرعة، بما يكفي لعدم تجاوز الكوكب.

ومن خلاله أيضا يستطيع علماء الإمارات، دراسة الغلاف الجوي للكوكب، ودراسة التغيرات اليومية والموسمية، لتصبح الإمارات خامس دولة ترتاد الفضاء لهذه المهمة، بعد الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، وأوروبا، والهند.

ويحمل المسبار ثلاث أدوات ستراقب، من بين أهداف أخرى، كيف تتسرب الذرات المحايدة من الهيدروجين والأكسجين، بقايا المياه الوفيرة من المريخ، إلى الفضاء.

-مسباران في الفضاء

من المقرر أيضا أن يصل هذا الشهر مسباران آخران، أطلقتهما الصين وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إلى المريخ بعد انطلاق مسبار الأمل في يوليو.

وتستمر مهمة المسبار طوال سنة مريخية كاملة تبلغ بحسابات الأرض (687) يوما، يجمع فيها أكثر من (1000) جيجابيت من البيانات التي سيتم مشاركتها مجانا مع المجتمع العلمي، والمهتمين بالفضاء من الجامعات ومراكز الأبحاث حول العالم.يشار أن “هزاع المنصوري”، كان أول إماراتي يصل إلى الفضاء في (2019)،عندما سافر إلى محطة الفضاء الدولية.(وال أبوظبي) س خ.

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