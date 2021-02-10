رئيس المجلس الرئاسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

طرابلس 10 فبراير 2021 (وال) تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور “محمد المنفي ” صباح اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”؛ وذلك لتهنئته على توليه مهام رئاسة المجلس الرئاسي الجديد .

وبحسب المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، تبادل المنفي والسيسي، خلال الاتصال وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” خلال الاتصال مع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، دعمه الكامل لليبيا حتى يصلوا إلي بر الأمان والاستقرار .

هذا وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور “محمد المنفي” للرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين الليبي والمصري، وثمن دور دولة مصر الريادي في حل الأزمة الليبية . (وال ـ طرابلس) ف م

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