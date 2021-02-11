اجتماع الجولة الثانية من الاجتماعات الثنائية بالغرفة التجارية الليبية المصرية

القاهرة 11 فبراير 2021 (وال) -عقدت يوم الثلاثاء، بمدينة القاهرة، الجولة الثانية من الاجتماعات الثنائية، مع عدد (8) شركات مصرية من أعضاء المجلس، مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة؛ وذلك لبحث الفرص التصديرية للسوق الليبي في الفترة القريبة المقبلة.

كما بحث الاستشاري الاقتصادي لدى الغرفة الاقتصادية الليبية، دكتور مهندس “هاني إمام”، مع الشركات المصرية المميزات التنافسية لدى كل شركة، للعمل على توفير التسهيلات الأفضل لها، والتي شملت عرض منتجات الشركات المصرية في معرض دائم؛ لتسهيل البيع المباشر أو دخول السوق الليبي عن طريق وكلاء لهم في ليبيا. (وال ـ القاهرة ) س خ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال