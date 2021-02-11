منظمة الصحة العالمية تصف قدرة الدول الأوروبية على مواجهة الجائحة بالهشة

أعلنت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أنه رغم اتجاه الإصابات بكوفيد تسعة عشر نحو التراجع، إلا أن وضع القسم الأكبر من الدول الأوروبية لايزال هشا في مواجهة الوباء.

مسؤول الأمم المتحدة، من جهته، شدد على أنه إذا لم نوقف انتقال العدوى الآن، فإن الفوائد المتوقعة من اللقاحات في مكافحة هذا الوباء قد لا تكون واضحة، لافتا إلى أن هناك خيطا رفيعا بين الأمل في اللقاح والشعور الزائف بالأمان.

والجدير بالذكر أن عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت في المنطقة بلغ واحدا وأربعين مليونا، في حين وصلت الحالات المسجلة منذ بدء الوباء إلى ستة وثلاثين مليونا.

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