الشرق الأوسط يسجل نحو 100 ألف وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة

سجلت منطقة الشرق الأوسط نحو مئة ألف وفاة جراء الإصابة بكوفيد تسعة عشر، منذ بداية الوباء، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم، وذلك استنادا إلى مصادر رسمية، في حين ثبتت إصابة أربعة ملايين، وتسعمئة وواحد وتسعين ألفا، وسبعمئة وسبعين شخصا في المنطقة بفيروس كورونا المستجد، ليتقدم الشرق الأوسط إلى المركز الخامس من بين أكثر المناطق تضررا في العالم بالجائحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا