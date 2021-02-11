ليبيا نيوز

الشرق الأوسط يسجل نحو 100 ألف وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجلت منطقة الشرق الأوسط نحو مئة ألف وفاة جراء الإصابة بكوفيد تسعة عشر، منذ بداية الوباء، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم، وذلك استنادا إلى مصادر رسمية، في حين ثبتت إصابة أربعة ملايين، وتسعمئة وواحد وتسعين ألفا، وسبعمئة وسبعين شخصا في المنطقة بفيروس كورونا المستجد، ليتقدم الشرق الأوسط إلى المركز الخامس من بين أكثر المناطق تضررا في العالم بالجائحة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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