التحالف يعترض صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين أطلقتا من اليمن

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، اعتراض صاروخ باليستي وطائرتين بلا طيار أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه أراضي المملكة.

وسبق أن أعلن التحالف العسكري صباح الخميس، اعتراض طائرة مسيرة كانت تستهدف منطقة خميس مشيط، الواقعة جنوب السعودية وتضم قاعدة جوية رئيسية، فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، قوله إن طائرة مسيرة استهدفت منطقة خميس مشيط، مؤكدا أنها دمرت قبل بلوغ هدفها.

وبعد ساعات أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه المتمردون، وطائرة مسيرة محملة بمتفجرات لاستهداف المنطقة نفسها.

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