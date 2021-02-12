فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني

نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم، بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، معتبرة الأمر خرقا لالتزامات إيران تجاه المجتمع الدولي.

وحثت الدول الثلاث إيران بشدة على وقف هذه الأنشطة دون تأخير، وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة لا تتفق مع برنامجها النووي، مؤكدة أن إيران وبتصعيد عدم التزامها بالاتفاق، تقوض فرصة تجدد الدبلوماسية لتحقيق كامل أهداف الاتفاق النووي.

ولليورانيوم المعدني استخدامات مزدوجة؛ سلمية وحربية، فكما يستخدم في إنتاج الصواريخ ذات الرؤوس النووية، يساعد كذلك في إنتاج وقود نووي أفضل جودة، عدا عن استخداماته في المجال الطبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا