يان كوبيش يبحث مع القائد العام آخر التطورات في الملف الأمني

جنيف 13 فبراير 2021 (وال)- أعلنت البعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن المبعوث الأممي يان كوبيش بحث مع القائد العام المشير خليفة حفتر، آخر التطورات والأولويات لاسيما في الملف الأمني، مرحبا بدعم القائد العام لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت البعثة – في بيان – إن اللقاء يأتي ضمن اتصالات المبعوث يان كوبيش مع الفرقاء الليبيين، وأن المبعوث كوبيش يُشيد بالتقدم الحاصل في الملفات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وإعرابه عن شكره على المشاركة الفاعلة في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشارت البعثة في بيانها إلى أن المبعوث الخاص كوبيش يواصل مشاوراته مع المسؤولين الدوليين، ومع ممثلين ومبعوثين سياسيين رفيعي المستوى ولإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. (وال- جنيف) ر ت

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