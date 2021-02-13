ليبيا نيوز

لودريان يدعو إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

باريس 13 فبراير 2021 (وال)-  دعا وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان اليوم السبت، إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى دعم بلاده الجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية وإنهاء التدخل الأجنبي في هذا البلد.

وقالت الخارجية الفرنسية -في بيان -إن لودريان بحث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، سُبل دعم الانتقال السياسي، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة، والتنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة. (وال- باريس) ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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