رئيس لجنة الخارجية بالنواب يبحث آخر التطورات السياسية مع سفير أسبانيا لدى ليبيا

بنغازي 13 فبراير 2021 (وال)- بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري اليوم السبت، مع سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافـيير، آخر التطورات السياسية في البلاد.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي؛ تناول الجانبان اختيار رئيس المجلس الرئاسي الجديد، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، خلال ملتقى الحوار السياسي الذي عقد مؤخرًا في جنيف السويسرية.

وأكد العقوري حرص مجلس النواب على دعم المجلس الجديد، للقيام بمهامه أبرزها تهيئة البلاد للانتخابات نهاية هذا العام، والتأكيد عن تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين .

وقال العقوري إن مجلس النواب حريص على تعزيز التعاون مع الجانب الإسباني، خاصة في المجال الاقتصادي، نظرًا للمميزات التي تتمتع بها الشركات الإسبانية، واحتياجات السوق الليبي.

وأضاف العقوري أن لجنة الخارجية تحرص على تعزيز التعاون مع البرلمان الإسباني والاستفادة من خبراته، منوهًا لجهود مدريد ودعمها الدائم مع تطلعات الشعب الليبي، وإلى الاستقرار والسلام والديمقراطية، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية .

في المقابل، ثمّن سعادة السفير الإسباني دور مجلس النواب الليبي في دعم الاستقرار، مجددًا استعداد بلاده لدعم ليبيا نحو الاستقرار، وتعزيز العلاقات في كافة المجالات. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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