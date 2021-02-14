اقترابا مع الذكرى العاشرة لتسونامي… زلزال يضرب الساحل الشرقي الياباني

طوكيو 14 فبراير 2021 (وال) – أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مساء أمس السبت، أن زلزالا هز فوكوشيما، وبلغت قوته المبدئية (7.1) درجة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال بلغت قوته المبدئية (7.1) درجة ووقع قبالة ساحل شرق اليابان.

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما، على عمق (60) كيلومترا.

وأكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

ووقع الزلزال في الساعة (11.08) مساء بالتوقيت المحلي، (14.08) بتوقيت غرينتش، وهز المباني في العاصمة طوكيو.

يشار أن الزلزال وقع بالقرب من زلزال تسونامي توهوكو المدمر، الذي بلغت قوته (8.9) على مقياس العزم الزلزالي، قبالة سواحل شرق اليابان يوم 11 مارس 2011.

والذي أسفر عن مقتل أكثر من (18) ألف شخص، والذي تمر ذكراه العاشرة خلال الأسابيع القليلة القادمة.(وال طوكيو) س خ.

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