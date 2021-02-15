مبعوث مفوضية اللاجئين: إنقاذ 40 مهاجرًا في المتوسط

مدريد 15 فبراير 2021 (وال)- أعلن المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة وسط البحر المتوسط فنسنت كوشتيل الإثنين، عن إنقاذ 40 مهاجرًا على متن سفينة الإنقاذ الإسبانية Open Arms.

وقال كوشتيل – في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر- إنه في وقت لاحق من يوم الجمعة الماضية، اكتشف فريق “Open Arms” قاربًا متهالكًا على متنه 40 شخصًا، بينهم امرأة مع طفلها البالغ من العمر ثلاثة أشهر، إلى جانب ثلاثة قٌصّر غير مصحوبين بذويهم.

وأوضح كوشتيل أن عملية الإنقاذ استمرت بعد حلول الظلام، حتى تم نقل جميع المهاجرين الــ 40 إلى السفينة، مضيفًا أن المهاجرين أبحروا لمدة 24 ساعة في قاربهم الخشبي، بعد أن سافروا في الأصل من العديد من البلدان، بما فيها السودان ومصر والكاميرون والجزائر والمغرب.

وأكد كوشتيل أن معاناة المهاجرين لا تتوقف عند إنقاذهم من القارب الخشبي، بل سيحتاج طاقم “Open Arms” الآن إلى انتظار مالطا لإعطاء الضوء الأخضر للرسو في أحد موانئها، موضحًا أنه على عكس الجمعية الخيرية الإسبانية، نادرًا ما يتم الترحيب بالمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، رغم فرار عديد من اللاجئين من الحروب. (وال- مدريد) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال