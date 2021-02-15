كوبيش يبحث القضايا المتعلقة بالوضع الليبي مع وزير الخارجية التونسي

تونس 15 فبراير 2021 (وا)- قالت البعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الإثنين، إن المبعوث الأممي يان كوبيش بحث مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا.

وأضافت البعثة – في بيان عبر موقعها في فيسبوك- أن الوزير التونسي أكد التزام تونس الدائم باستقرار ليبيا، ودعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأشاد المبعوث الخاص كوبيش بالدور الفعّال لتونس في مساعدة الشعب الليبي وسلطاته على بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة تتمتع بكامل السيادة، وبدور السلطات التونسية على دعمها المستمر للبعثة في عملها. (وال- تونس) ر ت

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