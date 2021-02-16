تضاعف عدد الليبيين الهاربين عن طريق البحر

جنيف 16 فبراير 2021 (وال) -سجلت المنظمة الدولية للهجرة وصول (386) ليبيا إلى إيطاليا، عن طريق البحر في عام 2020، وهو ضعف العدد الذي وصل في عام 2019، بحسب ما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مشلهي، “إن الزيادة في أعداد المهاجرين الليبيين بطرق غير شرعية، غيرت النظرة إلى هذا البلد المتوسطي والذي عرف عنه نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة والعرب فقط، قبل أن تصبح الهجرة حلم السكان المحليين أيضا، وخاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا”.

وذكر المبعوث الخاص للمفوضية لغرب ووسط البحر الأبيض المتوسط، فينسينت كوشتيل “أن الجائحة أدت إلى انخفاض صادرات النفط والغاز في وقت يواجه الليبيون صعوبة في صرف معاشاتهم التقاعدية، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في معدلات البطالة بين الشباب.

من جانبه، بين موسى الجنيدي من منظمة “نداء” لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع في مصراتة، “أن الفساد داخل أجهزة الدولة المختلفة في ليبيا، المنقسمة بين حكومتين متنافستين مقرهما طرابلس وبنغازي، يهدد الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء ويؤدي إلى ثقة الناس في الدولة” (وال جنيف) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال