في اتصال مع الدبيبة .. رئيس وزراء الكويتي يُؤكد دعم واستقرار وسلامة ليبيا

الكويت 16 فبراير (وال)- أكد رئيس وزراء الكويت صباح الصباح اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على دعم كافة الجھود، بهدف تحقیق الاستقرار في لیبیا والحفاظ على سیادتھا ووحدة أراضیھا وسلامتها.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، تصريحات الصباح جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئیس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحمید الدبيبة، جرى فيه بحث العلاقات الثنائیة بین البلدین، بما یُحقق مصالح وطموحات الشعبین الشقیقین.

من جانبه، أشاد الدبیبة بجھود دولة الكویت من أجل تحقیق الاستقرار والأمن والسلام في لیبیا، مشیدًا في الوقت ذاته بالعلاقات الثنائیة المتینة بین البلدین الشقیقین. (وال- الكويت) ر ت

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