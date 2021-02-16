اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي

أعلنت السلطات السعودية اليوم، اعتراضها طائرة مفخخة دون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي جنوب المملكة.

وبحسب التلفزيون السعودي، فإن بعض الشظايا تناثرت نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، مضيفا أنه لم تنجم عن ذلك أي إصابات أو خسائر.

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