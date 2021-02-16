ليبيا نيوز

اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت السلطات السعودية اليوم، اعتراضها طائرة مفخخة دون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي جنوب المملكة.

وبحسب التلفزيون السعودي، فإن بعض الشظايا تناثرت نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، مضيفا أنه لم تنجم عن ذلك أي إصابات أو خسائر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك