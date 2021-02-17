اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون على جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم، اعتراضه طائرة مفخخة دون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، إن الطائرة التي تم اعتراضها كانت تستهدف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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