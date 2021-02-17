ليبيا نيوز

اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون على جنوب السعودية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم، اعتراضه طائرة مفخخة دون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، إن الطائرة التي تم اعتراضها كانت تستهدف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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