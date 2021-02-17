الإعلان عن اتحاد للصحفيين المغاربة

موريتانيا 17 فبراير 2021 (وال) أعلن عدد من الصحفيين المغاربة ـ خلال بيان لهم ـ من مختلف المؤسسات الإعلامية ، عن تأسيس أول اتحاد صحفي مغاربي، برئاسة نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه.

ويضم هذا الاتحاد ـ بحسب ماورد في البيان ـ (100 ) صحفي من دول المغرب العربي، وستستضيف موريتانيا مؤتمره الأول بعد تحديد تاريخه لاحقا.

وكما صدر عن القائمين عن هذا الاتحاد ، فإنه سيشكل إطارا مهنيا يعمل بالتشاور والحوار المفتوح والبناء على حصر انشغالات الصحفيين في المنطقة المغاربية، والعمل على تحسين ظروف عمل الصحفيين والارتقاء بمهنة الصحافة، وجعلها أداة فاعلة في خدمة القضايا المصيرية المشتركة، التي تتوق إليها شعوب منطقتنا المغاربية، في جو من الحوار والبناء المثمر الذي يكرس قيم الحرية والعدالة والديمقراطية.

كما يسعى الاتحاد المغاربي للصحفيين ـ وفق ما جاء في البيان ـ إلى تحقيق تطلعات الصحفيين في دول المغرب العربي وتعزيز الصلات بينهم والمساهمة في تعزيز قدراتهم المهنية والتنظيمية .

هذا ويضم المكتب التنفيذي للاتحاد الجديد كلا من:-

فوزية الغيلوفي: من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

نصر فوزي المهدوي: الأمين العام لنقابة الصحفيين والإعلاميين الليبيين

أنس مريد : الكاتب العام لنقابة الصحفيين المغاربة

رياض بوخدشة: رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين. ( وال ـ موريتانيا) ف م

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