الرئيس المصري يستقبل رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة

القاهرة 18 فبراير 2021 (وال)-استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة في القاهرة لبحث آخر التطورات وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي أكد على استمرار بلاده في دعم الشعب الليبي، وتقديم كافة خبراتها وتجربتها بما يُساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح، وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

وبدوره، ثمن الدبيبة جهود مصر لحل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلا عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وقال الدبيبة إن ليبيا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح. (وال- القاهرة) ر ت

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