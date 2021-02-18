موجة ثلوج قاسية تخلّف بعض الأضرار في دول بلاد الشام

حاصرت موجة ثلوج قاسية بلاد الشام في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وخلفت أضرارا كبيرة منها انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، وغلق عدد من الطرق، وحوادث سير نتيجة تراكم الثلوج.

حيث تعاملت طواقم الدفاع المدني في فلسطين مع مئة وخمسة وستين حادثا منذ بداية المنخفض وحتى صباح هذا اليوم، بينما تسبب المنخفض في سوريا بإغلاق بعض الطرق وإلغاء امتحانات الطلاب، في حين تم قطع التيار الكهربائي في جميع المناطق بلبنان، وإغلاق عدد من الطرق الجبلية وتوقف حركة المركبات، كما تم إغلاق بعض الطرق في الأردن، علاوة على التسبب في إعاقة السير على طرق أخرى نتيجة تراكم الثلوج.

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