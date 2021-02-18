فيسبوك تتحدى أستراليا بحجب المضامين الإخبارية

حجبت فيسبوك مضامين إخبارية كثيرة في أستراليا، ردا على مشروع قانون يفرض على الشبكة الاجتماعية دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها، في خطوة وصفتها الحكومة الأسترالية بأنها استبدادية.

وصباح اليوم، تعذر على مستخدمي فيسبوك في أستراليا الاطلاع على الروابط الإخبارية المنشورة من وسائل إعلام محلية أو دولية، كما بات متعذرا على المستخدمين في الخارج الاطلاع على منشورات الإعلام الأسترالي عبر الشبكة.

ووصف وزير المال الأسترالي، جوش فريدنبرغ، خطوة فيسبوك بأنها غير مجدية واستبدادية، قائلا إنها تضر بسمعتها في أستراليا.

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