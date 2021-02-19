رئيس المجلس الرئاسي الجديد يستقبل سفير الجمهورية التونسية في ليبيا

طرابلس 19 فبراير 2021 (وال)- أستقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي الخميس، بمدينة طرابلس سفير الجمهورية التونسية في ليبيا أسعد العجيلي.

وأكد المنفي على التواصل المستمر بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالدور التونسي في حل الأزمة الليبية، والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين، وعلى الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي في ليبيا.

بدوره، هنأ السفير التونسي الرئيس المجلس ونائبيه على انتخاب قائمتهم متمنين لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة، لتوحيد مؤسسات الدولة من أجل الخروج بها إلى الانتخابات المستحقة في 24 ديسمبر المقبل. (وال- طرابلس) ف م/ ر ت

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