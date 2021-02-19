رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة يصل إلى قاعدة طبرق الجوية

طبرق 19 فبراير 2021 (وال)-وصل ظهر اليوم الجمعة إلى قاعدة طبرق الجوية، رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، قادمًا من الجارة مصر بعد زيارة اجتمع فيها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمخابرات العامة.

هذا وكان في استقبال رئيس الحكومة الجديدة عدد من النواب ورئيس أركان القوات الجوية الليبية الفريق صقر الجروشي، وضباط الجيش الوطني، ومن المقرر أن يعقد الدبيبة لقاء مع أعضاء مجلس النواب وعقد لقاءات ومشاورات في مدن المنطقة الشرقية. (وال- طبرق) ر ت

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